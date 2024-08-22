Финляндия отказалась от участия во встречах под председательством Венгрии в ЕС

Такое решение Финляндии означает, что ни один из финских министров или политических секретарей не будет присутствовать на этих встречах, хотя Хельсинки будут представлены на официальном уровне. Данное решение было принято с учетом приоритетов Финляндии в ЕС, где ключевым направлением является поддержка Украины.

Финляндия намерена продолжить активное влияние на формирование программы новой Европейской комиссии. В связи с этим правительство планирует отправить письма каждому новому члену Еврокомиссии после их утверждения.

Кроме того, Комитет министров ЕС обсудил две предстоящие неформальные встречи, которые состоятся на следующей неделе в Брюсселе: 29 августа - встреча министров иностранных дел, и 30 августа - встреча министров обороны.

Обе встречи будут посвящены вопросам поддержки Украины, включая возможность дополнительных средств для Фонда мира за счет резервов российского Центрального банка. Также будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и вопросы готовности к обороне ЕС.