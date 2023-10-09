Фінляндія виділить фінансову допомогу Україні та країнам, які постраждали від агресії РФ

Підтримка Фінляндії, що надається Україні через Групу Світового банку (МАР), буде використана для зміцнення основних державних послуг, відновлення критично важливої інфраструктури, просування політичних реформ і закладання основи для реконструкції та відновлення України.

Частина підтримки буде використана для допомоги найменш розвиненим країнам, які постраждали від російського вторгнення та інших глобальних криз.

"Фінляндія вносить 92 мільйони євро до кризового фонду МАР із фондів співробітництва з метою розвитку, що перебувають у віданні Міністерства закордонних справ", - йдеться у повідомленні.

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо заявив, що додаткове фінансування показує непохитну підтримку Фінляндії Україні відповідно до урядової програми.

На що розподілять фінансову допомогу

Фінляндія виділить 62 мільйони євро на програму підтримки відновлення України та Молдови: 12 мільйонів євро з цієї суми буде виділено у вигляді гранту, а 50 мільйонів євро - у вигляді кредиту.

Крім того, Фінляндія надасть кредити в розмірі 30 мільйонів євро країнам, які постраждали від агресії Росії, щоб допомогти їм запобігти поширенню інфекційних захворювань, серед іншого.

Спеціальна програма відновлення України та Молдови буде спрямована на задоволення потреб у секторах охорони здоров'я, транспорту, енергетики, сільського господарства, житлового будівництва та соціального забезпечення.

У Молдові кризовий фонд МАР передусім допомагатиме покривати витрати на прийом біженців з України, а також фінансуватиме програми розвитку і готовності до кризи, підтримуючи економічне і соціальне відновлення Молдови.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, що раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.