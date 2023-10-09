Финляндия выделит финансовую помощь Украине и странам, пострадавшим от агрессии РФ

Поддержка Финляндии, предоставляемая Украине через Группу Всемирного банка (МАР), будет использована для укрепления основных государственных услуг, восстановления критически важной инфраструктуры, продвижения политических реформ и закладки основы для реконструкции и восстановления Украины.

Часть поддержки будет использована для помощи наименее развитым странам, пострадавшим от российского вторжения и других глобальных кризисов.

"Финляндия вносит 92 миллиона евро в кризисный фонд МАР из фондов сотрудничества в целях развития, находящихся в ведении Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио заявил, что дополнительное финансирование показывает непоколебимую поддержку Финляндии Украине в соответствии с правительственной программой.

На что распределят финансовую помощь

Финляндия выделит 62 миллиона евро на программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 миллионов евро из этой суммы будет выделено в виде гранта, а 50 миллионов евро - в виде кредита.

Кроме того, Финляндия предоставит кредиты в размере 30 миллионов евро странам, пострадавшим от агрессии России, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний, среди прочего.

Специальная программа восстановления Украины и Молдовы будет направлена на удовлетворение потребностей в секторах здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения.

В Молдове кризисный фонд МАР прежде всего будет помогать покрывать расходы на прием беженцев из Украины, а также финансировать программы развития и готовности к кризису, поддерживая экономическое и социальное восстановление Молдовы.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Напомним, что ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Недавно стало известно, что правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.