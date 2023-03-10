Фінляндія виділить допомогу Україні на десятки мільйонів євро: на що підуть гроші

"Щоб полегшити людські страждання та зміцнити країну у розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на підтримку співпраці з метою розвитку", - йдеться у повідомленні.

Так, МЗС Фінляндії, посилаючись на дані ООН, зазначає, що гуманітарної допомоги в Україні потребують 17,6 млн осіб - майже половина населення країни.

"Ми не повинні ставати байдужими до війни. У розпал кризи люди повинні отримувати їжу, дах та ліки, а діти повинні ходити до школи. Водночас ми повинні підтримувати Україну, щоб вона теж могла оговтатися від війни", - говорить міністр розвитку. співробітництва та зовнішньої торгівлі.

У МЗС уточнюють, що:

5 млн євро підуть до Фонду УКГВ Україна Управління ООН з координації гуманітарної допомоги, який безпосередньо підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та розміщення у надзвичайних ситуаціях, а також роботу місцевих організацій з надання допомоги;

підуть до Фонду УКГВ Україна Управління ООН з координації гуманітарної допомоги, який безпосередньо підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та розміщення у надзвичайних ситуаціях, а також роботу місцевих організацій з надання допомоги; Всесвітня продовольча програма (ВПП) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - через них виділяється допомога у розмірі 5,4 млн євро ;

; частину гуманітарної допомоги надають фінські неурядові організації. Екстрена допомога доставляється і до Молдови, де багато біженців із України;

Фінляндія підтримує освітній сектор України серед іншого через фонд PEACE. Постійна підтримка фонду з боку Фінляндії складає 14 млн євро.

"Виділені зараз 29 млн євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 млн євро, наданого урядом у 2022 році для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Як додають у МЗС, на додаток до наміченої загальної суми на 2023 рік виділено 37 млн євро для підтримки України через співпрацю з метою розвитку.