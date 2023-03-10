Фінляндія виділить допомогу Україні на десятки мільйонів євро: на що підуть гроші

Фінляндія надасть Україні 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співробітництва у сфері розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Фінляндії.
"Щоб полегшити людські страждання та зміцнити країну у розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на підтримку співпраці з метою розвитку", - йдеться у повідомленні.
Так, МЗС Фінляндії, посилаючись на дані ООН, зазначає, що гуманітарної допомоги в Україні потребують 17,6 млн осіб - майже половина населення країни.
"Ми не повинні ставати байдужими до війни. У розпал кризи люди повинні отримувати їжу, дах та ліки, а діти повинні ходити до школи. Водночас ми повинні підтримувати Україну, щоб вона теж могла оговтатися від війни", - говорить міністр розвитку. співробітництва та зовнішньої торгівлі.
У МЗС уточнюють, що:
"Виділені зараз 29 млн євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 млн євро, наданого урядом у 2022 році для підтримки України", - йдеться в повідомленні.
Як додають у МЗС, на додаток до наміченої загальної суми на 2023 рік виділено 37 млн євро для підтримки України через співпрацю з метою розвитку.
Як повідомлялося, Фінляндія готує новий пакет військової допомоги в Україні. Але поки що невідомо, чи увійдуть до нього танки Leopard 2.
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