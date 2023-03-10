RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия выделит помощь Украине на десятки миллионов евро: на что пойдут деньги

Фото: Финляндия выделит Украине 29 миллионов евро (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Финляндии.

"Чтобы облегчить человеческие страдания и укрепить страну в разгар войны, Финляндия выделяет Украине 15 миллионов евро на гуманитарную помощь и 14 миллионов евро на поддержку сотрудничества в целях развития", - говорится в сообщении.

Так, МИД Финляндии, ссылаясь на данные ООН, отмечает, что в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 17,6 млн человек - почти половина населения страны.

"Мы не должны становиться безразличными к войне. В разгар кризиса люди должны получать еду, кров и лекарства, а дети должны ходить в школу. В то же время мы должны поддерживать Украину, чтобы она тоже могла оправиться от войны", - говорит министр развития сотрудничества и внешней торговли.

В МИД уточняют, что:

  • 5 млн евро пойдут в Фонд УКГВ Украина Управления ООН по координации гуманитарной помощи, который напрямую поддерживает продовольственную безопасность, медицинские услуги и размещение в чрезвычайных ситуациях, а также работу местных организаций по оказанию помощи;
  • Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный комитет Красного Креста (МККК) - через них выделяется помощь в размере 5,4 млн евро;
  • часть гуманитарной помощи доставляют финские неправительственные организации. Экстренная помощь доставляется и в Молдову, где много беженцев из Украины;
  • Финляндия поддерживает образовательный сектор Украины, среди прочего, через фонд PEACE. Текущая постоянная поддержка фонда со стороны Финляндии составляет 14 млн евро.

"Выделенные сейчас 29 млн евро являются частью дополнительного финансирования в размере 70 млн евро, предоставленного правительством в 2022 году для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Как добавляют в МИД, в дополнение к намеченной общей сумме на 2023 год выделено 37 млн евро для поддержки Украины посредством сотрудничества в целях развития.

Как сообщалось, Финляндия готовит новый пакет военной помощи в Украине. Но пока неизвестно, войдут ли в него танки Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеФинляндия