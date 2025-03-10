Фінляндія виділить 16 млн євро для гуманітарної допомоги Україні

За даними відомства, кошти будуть направлені через ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Варто зауважити, що Фінляндія активно підтримує гуманітарні потреби України з самого початку агресії Російської Федерації.

"Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня російської агресії і продовжуватиме робити це й надалі. Потреба в гуманітарній допомозі в Україні величезна, і наша допомога є важливою", - заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

А ця допомога надається для підтримки постраждалих від війни, зокрема в районах на передовій, де ситуація особливо складна.

Крім України, Фінляндія також надає допомогу для вирішення гуманітарних криз в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Газі, Сирії та інших регіонах.

Допомога Україні від Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах. Весною минулого року президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Ця угода передбачає довгострокову підтримку з боку Фінлядії та поглиблення співпраці між двома країнами.