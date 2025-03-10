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Фінляндія виділить 16 млн євро для гуманітарної допомоги Україні

Ілюстративне фото: Вілле Тавіо (facebook.com/tavio_ville)
Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ Фінляндії прийняло рішення щодо надання 36,5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Для України буде виділенок 16 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.

За даними відомства, кошти будуть направлені через ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Варто зауважити, що Фінляндія активно підтримує гуманітарні потреби України з самого початку агресії Російської Федерації.

"Фінляндія підтримує гуманітарні потреби України з першого дня російської агресії і продовжуватиме робити це й надалі. Потреба в гуманітарній допомозі в Україні величезна, і наша допомога є важливою", - заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

А ця допомога надається для підтримки постраждалих від війни, зокрема в районах на передовій, де ситуація особливо складна. 

Крім України, Фінляндія також надає допомогу для вирішення гуманітарних криз в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Газі, Сирії та інших регіонах.

Допомога Україні від Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах. Весною минулого року президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Ця угода передбачає довгострокову підтримку з боку Фінлядії та поглиблення співпраці між двома країнами.

Раніше ми писали про те, що у грудні Фінляндія виділила Україні вже 26-й пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових.

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