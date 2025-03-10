Финляндия выделит 16 млн евро для гуманитарной помощи Украине

По данным ведомства, средства будут направлены через ООН и Международный Комитет Красного Креста.

Стоит заметить, что Финляндия активно поддерживает гуманитарные потребности Украины с самого начала агрессии Российской Федерации.

"Финляндия поддерживает гуманитарные потребности Украины с первого дня российской агрессии и будет продолжать делать это и в дальнейшем. Потребность в гуманитарной помощи в Украине огромная, и наша помощь является важной", - заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

А эта помощь предоставляется для поддержки пострадавших от войны, в частности в районах на передовой, где ситуация особенно сложная.

Кроме Украины, Финляндия также оказывает помощь для решения гуманитарных кризисов в Африке и на Ближнем Востоке, в частности в Судане, Газе, Сирии и других регионах.

Помощь Украине от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах. Весной прошлого года президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Финляндии и углубление сотрудничества между двумя странами.