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Фінляндія виділила Україні дев'ятий пакет військової допомоги

Фото: Фінляндія виділила Україні черговий пакет воєнної допомоги (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія надала Україні новий пакет військової допомоги. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже дев'ятий пакет обладнання та озброєння для оборони країни.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Оборонна битва України продовжується. На жаль, схоже, що війна може затягтися надовго. Наша підтримка України продовжується в рамках дев'ятого пакета озброєння", - зазначив міністр.

Новий пакет військової допомоги від Фінляндії становить 11,8 млн євро. Загальна вартість наданого військового обладнання перевищує 104 мільйони євро, повідомили у Міноборони.

Фінляндія традиційно не розкриває зміст пакету військової допомоги та графіку її надання, щоб реалізувати її безпечну доставку. Додаткова допомога була надана з урахуванням потреб України.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала Європу надавати Україні всі види допомоги.

Також повідомлялося, що влада Фінляндії має намір вже цього року розпочати будівництво паркану на експериментальній ділянці кордону з Росією.

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ФинляндияВійськова допомогаВторгнення Росії до України