Відповіли Ердогану. США оцінюють, що Фінляндія та Швеція готові до членства у НАТО, - Держдеп

Попри висловлювання президента Туреччини Реджепа Ердогана, Сполучені Штати наполягають на готовності Фінляндії та Швеції приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Прайс підкреслив, що відповідні заяви у Вашингтоні робили на всіх рівня. Окрім цього, Конгрес ухвалив таке ж рішення, згідно з процедурою, що існує в Альянсі.

"Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями", - додав речник Держдепу.