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США оценивают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, - Госдеп

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Вторник 24 января 2023 03:16
США оценивают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, - Госдеп Фото: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана, Соединенные Штаты настаивают на готовности Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс подчеркнул, что соответствующие заявления в Вашингтоне делали на всех уровнях. Кроме того, Конгресс принял такое же решение согласно процедуре, существующей в Альянсе.

"Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - добавил спикер Госдепа.

Напомним, Эрдоган сказал, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме.

К слову, ранее Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

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