Фінляндія стане центром обслуговування двигунів F-35 у Європі

Завод, розташований у Ліннавуорі, Нокіа, працюватиме у два етапи: спершу як складальний майданчик двигунів у 2025-2030 роках, а з 2030 року перейде до технічного обслуговування, ремонту та модернізації двигунів.

Передбачається, що підприємство забезпечуватиме обслуговування реактивних двигунів фінських F-35A протягом усього їхнього життєвого циклу.

"Виробництво компонентів F-35 у Ліннавуорі є значним і конкретним кроком вперед у співпраці між Фінляндією та США у сфері оборони та безпеки", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Що відомо про F-35

F-35 - це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin у рамках програми Joint Strike Fighter. Він поєднує передові технології малопомітності, надсучасну авіоніку та потужні сенсорні системи, що дозволяє йому ефективно виконувати завдання повітряного бою, розвідки та ударів по наземних цілях.

F-35 доступний у трьох версіях: F-35A для стандартного зльоту та посадки, F-35B з коротким зльотом та вертикальною посадкою, і F-35C для використання на авіаносцях.

Однією з головних особливостей F-35 є комплексна система сенсорів і зв’язку, яка дозволяє пілотам отримувати повну картину бойової ситуації в режимі реального часу та обмінюватися даними з іншими літаками та наземними силами. Двигун Pratt & Whitney F135 забезпечує високу швидкість та маневреність, а можливість прихованого підльоту зменшує ризик виявлення противником. Завдяки цим характеристикам F-35 розглядається як одна з найсучасніших і найефективніших платформ у світі, здатна забезпечити перевагу у повітрі та підтримку наземних операцій.