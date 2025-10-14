Финляндия станет центром обслуживания двигателей F-35 в Европе

Завод, расположенный в Линнавуоре, Нокиа, будет работать в два этапа: сначала как сборочная площадка двигателей в 2025-2030 годах, а с 2030 года перейдет к техническому обслуживанию, ремонту и модернизации двигателей.

Предполагается, что предприятие будет обеспечивать обслуживание реактивных двигателей финских F-35A в течение всего их жизненного цикла.

"Производство компонентов F-35 в Линнавуоре является значительным и конкретным шагом вперед в сотрудничестве между Финляндией и США в сфере обороны и безопасности", - отметил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Что известно о F-35

F-35 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin в рамках программы Joint Strike Fighter. Он сочетает передовые технологии малозаметности, сверхсовременную авионику и мощные сенсорные системы, что позволяет ему эффективно выполнять задачи воздушного боя, разведки и ударов по наземным целям.

F-35 доступен в трех версиях: F-35A для стандартного взлета и посадки, F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, и F-35C для использования на авианосцах.

Одной из главных особенностей F-35 является комплексная система сенсоров и связи, которая позволяет пилотам получать полную картину боевой ситуации в режиме реального времени и обмениваться данными с другими самолетами и наземными силами. Двигатель Pratt & Whitney F135 обеспечивает высокую скорость и маневренность, а возможность скрытого подлета уменьшает риск обнаружения противником. Благодаря этим характеристикам F-35 рассматривается как одна из самых современных и эффективных платформ в мире, способная обеспечить превосходство в воздухе и поддержку наземных операций.