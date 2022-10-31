Финляндия опровергла информацию о якобы контрабанде оружия, - МИД Украины

Посол Финляндии в Киеве и финская полиция не подтвердили информацию о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook .

Он заявил, что сразу после обнародования информации о якобы контрабанде украинского оружия украинское посольство в Хельсинки по поручению МИД обратилось в финскую полицию.

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", - заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что подобные вбросы - это российские информационные операции, направленные на то, чтобы посеять недоверие к Украине у западных партнеров.

"Цель такой российской информационной операции - вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", - написал Николенко.

Он добавил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.