Финляндия уже сократила импорт российской нефти на 70%

Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте 2022 года. Объемы компенсировали за счет поставок из Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание со ссылкой на данные финской таможни отмечает, что в марте было импортировано на 70% меньше нефти из России.
"Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся", - отметил главный экономист Danske Bank A/S в Хельсинки Паси Куоппамаки.
По его словам, рост стоимости импорта будет "временным явлением", поскольку Финляндия сокращает использование российской энергии.
Кроме того, в отдельном отчете статистического управления говорится, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России. Однако газ составляет всего 5% от энергоносителей, потребляемой в этой стране.
Отметим, отказ Финляндии от российской нефти проходит на фоне подготовки европейских нефтяных санкций против России за военное вторжение в Украину. Евросоюз пытается согласовать возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета ограничений.
Против этих ограничений выступают Венгрия и ряд других стран ЕС.
Напомним, ранее еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС намерен ввести полное нефтяное эмбарго в течение 9 месяцев.
В то же время, по данным Reuters, Еврокомиссия предложит на три месяца отсрочить введение поэтапного эмбарго.
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