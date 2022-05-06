Фінляндія вже скоротила імпорт російської нафти на 70%

Фінляндія скоротила імпорт російської нафти на 70% у березні 2022 року. Обсяги компенсували за рахунок поставок з Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на дані фінської митниці зазначає, що в березні було імпортовано на 70% менше нафти з Росії.
"Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", - зазначив головний економіст Danske Bank A/S в Гельсінкі Пасі Куоппамакі.
За його словами, зростання вартості імпорту буде "тимчасовим явищем", оскільки Фінляндія скорочує використання російської енергії.
Крім того, в окремому звіті статистичного управління йдеться, що в 2021 році Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії. Однак газ складає лише 5% від енергоносіїв, споживаної в цій країні.
Зазначимо, відмова Фінляндії від російської нафти проходить на тлі підготовки європейських нафтових санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну. Євросоюз намагається узгодити можливість введення ембарго на російську нафту в рамках шостого пакету обмежень.
Проти цих обмежень виступають Угорщина та низка інших країн ЄС.
Нагадаємо, раніше єврокомісар Паоло Джентілоні заявив, що ЄС має намір ввести повне нафтове ембарго протягом 9 місяців.
У той же час, за даними Reuters, Єврокомісія запропонує на три місяці відстрочити введення поетапного ембарго.
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