Фінляндія вже скоротила імпорт російської нафти на 70%

Видання з посиланням на дані фінської митниці зазначає, що в березні було імпортовано на 70% менше нафти з Росії.

"Торговельні відносини Фінляндії з Росією поступово руйнуються", - зазначив головний економіст Danske Bank A/S в Гельсінкі Пасі Куоппамакі.

За його словами, зростання вартості імпорту буде "тимчасовим явищем", оскільки Фінляндія скорочує використання російської енергії.

Крім того, в окремому звіті статистичного управління йдеться, що в 2021 році Фінляндія імпортувала 92% природного газу з Росії. Однак газ складає лише 5% від енергоносіїв, споживаної в цій країні.

Зазначимо, відмова Фінляндії від російської нафти проходить на тлі підготовки європейських нафтових санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну. Євросоюз намагається узгодити можливість введення ембарго на російську нафту в рамках шостого пакету обмежень.

Проти цих обмежень виступають Угорщина та низка інших країн ЄС.