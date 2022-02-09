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Финляндия сохраняет право подать заявку на вступление в НАТО, - МИД

Автор: Александр Мороз

Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Это зависит от ситуации с безопасностью в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто для "РИА Новости".

По его словам, в основе внешней политики Финляндии лежит обеспечение пространства для маневра и возможностей выбора

"Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте", - отметил Хаависто.

Напомним, ранее Хаависто заявлял, что Финляндия пока не планирует становиться страной-участницей НАТО, и вступление в Североатлантический альянс не обсуждается.

Отметим, существует термин "финляндизация", который на фоне угрозы российского вторжения все чаще обсуждается на Западе. Применимо к Украине это означает, что от Киева могут потребовать отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности, как в свое время сделала Финляндия.

Однако сегодня генсек Йенс Столтенберг раскритиковал эту идею, поскольку третьи страны не могут влиять на решение Украины вступить в НАТО.

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НАТОФинляндия