Финляндия пока не планирует вступать в НАТО, - министр иностранных дел

На сегодня Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО. Вступление в Североатлантический альянс не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем… Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте.