Финляндия пока не планирует вступать в НАТО, - министр иностранных дел
На сегодня Финляндия не планирует становиться страной-участницей НАТО. Вступление в Североатлантический альянс не обсуждается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Финляндия не обсуждает с НАТО вступление, и у Финляндии нет такого проекта в будущем… Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто журналистам на телеконференции после встречи глав МИД Европейского союза во французском Бресте.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов поддержать Финляндию и Швецию, если они захотят вступить в НАТО.
А генсек организации Столтенберг заявил, что эти страны могут быстро присоединиться к альянсу, поскольку соответствуют всем стандартам.