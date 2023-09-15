Фінляндія слідом за країнами Балтії заборонить в'їзд авто з російськими номерами

Зазначається, що Фінляндія хоче слідувати загальній, більш жорсткій лінії ЄС. Очікується, що міністр закордонних справ Еліна Валтонен оголосить про це рішення сьогодні.

Рішення ґрунтується на рекомендаціях Єврокомісії, які були видані тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Комісія має на меті запобігти обходу санкцій.

Нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна стверджував, що обмеження мають більший вплив, коли застосовуються разом, що збільшує ціну, яку Росія платить за війну.

Як повідомляє Yle, автомобілі з менш ніж десятьма пасажирами, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Проте готуються й деякі винятки з цього правила. Втім інформації про те, коли заборона набуде чинності, поки немає.

Додамо, що Фінляндія посилила свою візову політику після початку повномасштабної російської агресії проти України. Рух на східному кордоні зменшився, але все ще залишається відносно завантаженим.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з такими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати.

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