Фінляндія скасувала заборону на передачу персональних даних клієнтів "Яндекса" в Росію

Про надзвичайну заборону щодо передачі даних було оголошено Фінляндією в серпні. На їх думку, тоді російське законодавство надавало ФСБ РФ право на отримання даних фінських користувачів застосунку "Яндекса" Yango.

Та вже 26 вересня фінський регулятор заявив, що нова інформація показує, що російське законодавство не поширюється на послуги таксі, які надає додаток і тому заборона скасовується.

"Yango поки що дозволено продовжувати роботу у Фінляндії", - заявив фінський регулятор.

Стверджується, що Норвегія також планувала ввести подібну заборону до тієї, яку випустила Фінляндія, але не видала офіційного наказу і утримається від цього, заявив речник Норвезького агентства із захисту даних.

"Яндекс"

"Яндекс" давно та активно співпрацює з ФСБ РФ, передаючи дані користувачів. Його стрічка новин багато років використовувалася для кремлівської пропаганди.

У травні з'явилась інформація, що власник "Яндекса" планує продати свої активи у РФ і вже отримав низку заявок від місцевих олігархів.

Згодом співзасновник компанії Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після засудження ним війни РФ проти України.

Варто зазначити, що Україна офіційно ввела санкції проти низки російських IT-компаній. До списку потрапили "Компания ВК", "Яндекс" та "1С".