Фінляндія скасувала довічне ув'язнення неонацисту з "Русича"

Апеляційний суд у Фінляндії скасував довічне ув'язнення для одного з ватажків російського угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського). Йому замінили вирок на 12 з половиною років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Торден вимагав повністю зняти звинувачення або зменшити термін покарання, тоді як фінський прокурор наполягав на його засудженні за п’ятьма епізодами воєнних злочинів.

Апеляційний суд встановив, що Торден особисто стріляв із кулемета по українських військовослужбовцях під час засідки у вересні 2014 року проти бійців батальйону "Айдар". Тоді окупанти заманили захисників українським прапором, внаслідок чого 22 бійці загинули, а ще четверо отримали поранення.

Водночас суд вирішив, що доказів безпосереднього розстрілу українців саме Торденом або іншими членами групи недостатньо. Суд також зняв із нього командирську відповідальність за ці дії. Крім того, було відхилено епізод про нанесення символу "Русича" на щоку полоненого, оскільки рану визнали поверхневою та такою, що не завдала тривалих страждань.

Провина в інших воєнних злочинах

Попри пом'якшення вироку, суд підтвердив провину Тордена в інших воєнних злочинах. Зокрема, йдеться про знущання над загиблими українськими воїнами.

Бойовик сфотографував командира групи "Русич" на тлі сильно обгорілого тіла загиблого українського захисника та оприлюднив цей знімок у соціальних мережах. Крім того, злочином визнали його публічні заяви в інтернеті про те, що угруповання "Русич" принципово не бере бійців ЗСУ в полон.

Передісторія справи та відмова в екстрадиції

Воїслав Торден, відомий раніше як Ян Петровський, із 2004 року проживав у Норвегії та брав участь у діяльності ультраправих організацій. У період із 2014 по 2015 рік він воював проти України на Донбасі, через що українські правоохоронці оголосили його в розшук за підозрою у створенні терористичної групи.

Угруповання "Русич" пов'язують із ПВК "Вагнер", а його найманців звинувачують у жорстокості та катуваннях полонених. Сам Петровський перебуває під санкціями ЄС та США.