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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Фото: Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Альянс в штаб-квартире в Брюсселе. Послы двух стран передали документу генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтернбергу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Процесс вступления, который, как ожидается, займет всего несколько недель.

По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.

О том, как Швеция и Финляндия решили порвать с многолетним нейтралитетом, что может помешать их присоединению к Альянсу и как это повлияет на Украину - подробнее в материале РБК-Украина.

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НАТО