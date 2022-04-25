Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая

Сообщается, что правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась. Ожидается, что оценка шведского парламента будет опубликована уже 13 мая.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Финляндия уже опубликовала свой анализ, поэтому им нужно поторопиться.

Также сообщается, что на 17-18 мая запланирован визит президента Финляндии Саули Ниинисте в Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава. На эти же дни запланирована отдельная встреча лидеров обеих стран, на которой они заявят о готовности вступить в НАТО.

По данным IL, заявки должны быть опубликованы на неделе, которая начнется 16 мая.