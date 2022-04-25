ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на членство в НАТО, - СМИ

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 13:22
Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на членство в НАТО, - СМИ Фото: Финляндия и Швеция хотят вместе подать заявку в НАТО (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия планирует синхронно со Швецией подать заявку в НАТО. В связи с этим правительство страны замедляет процесс подачи документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

Отмечается, что такой шаг поможет двум государствам облегчить негативную реакцию России касательно расширения границ Альянса.

"В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство", - сообщили журналистам в правительстве Швеции.

Ранее мі сообщали, что большинство депутатов парламента Финляндии поддерживают вступление в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Швеция НАТО
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет