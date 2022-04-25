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Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо в травні оголосить про вступ до НАТО (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Фінляндія і Швеція можуть подати заявки на членство в НАТО в другій половині травня. Країни подадуть їх разом в один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання iltalehti.fi.

Повідомляється, що уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася. Очікується, що оцінка шведського парламенту буде опублікована вже 13 травня.

Минулого тижня міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Фінляндія вже опублікувала свій аналіз, тому їм треба поквапитися.

Також повідомляється, що на 17-18 травня заплановано візит президента Фінляндії Саулі Нііністьо до Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава. На ці ж дні запланована окрема зустріч лідерів обох країн, на якій вони заявлять про готовність вступити до НАТО.

За даними IL, заявки мають бути опубліковані на тижні, який розпочнеться 16 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фінляндія і Швеція планують разом подати заявку на членство в НАТО.

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НАТОШвеціяФинляндия