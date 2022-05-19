Финляндия и Швеция будут вместе закупать огнестрельное и противотанковое оружие

Финляндия и Швеция будут совместно закупать переносное огнестрельное и противотанковое оружие, поскольку две скандинавские страны подали свои заявки на вступление в западный военный альянс НАТО.

Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Две страны будут активизировать свое сотрудничество в оборонных закупках, присоединившись к соглашению о приобретении противотанкового оружия у шведского производителя оружия Saab Dynamics, дочерней компании Saab.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также заявил о подготовке к совместной закупки стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки, дробовики и оружие для личной защиты.

Закупка противотанкового оружия включает ракеты, безоткатные орудия, боеприпасы и другое сопутствующее оборудование.

"Совместные закупки, ставшие возможными благодаря правоприменительным документам, улучшат доступность критически важного оборонного оборудования в Финляндии и Швеции, поскольку страны смогут работать на основе одного и того же коммерческого соглашения", - говорится в сообщении.