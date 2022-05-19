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Финляндия и Швеция будут вместе закупать огнестрельное и противотанковое оружие

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Четверг 19 мая 2022 03:17
Финляндия и Швеция будут вместе закупать огнестрельное и противотанковое оружие Фото: Финляндия и Швеция будут закупать оружие совместно
Автор: Роман Мирончук

Финляндия и Швеция будут совместно закупать переносное огнестрельное и противотанковое оружие, поскольку две скандинавские страны подали свои заявки на вступление в западный военный альянс НАТО.

Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Две страны будут активизировать свое сотрудничество в оборонных закупках, присоединившись к соглашению о приобретении противотанкового оружия у шведского производителя оружия Saab Dynamics, дочерней компании Saab.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также заявил о подготовке к совместной закупки стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки, дробовики и оружие для личной защиты.

Закупка противотанкового оружия включает ракеты, безоткатные орудия, боеприпасы и другое сопутствующее оборудование.

"Совместные закупки, ставшие возможными благодаря правоприменительным документам, улучшат доступность критически важного оборонного оборудования в Финляндии и Швеции, поскольку страны смогут работать на основе одного и того же коммерческого соглашения", - говорится в сообщении.

Отметим, что вторжение России в Украину побудило Финляндию и Швецию подать заявку на вступление в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Финляндии и Швеции защиту от агрессии до вступления в НАТО.

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