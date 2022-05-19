Фінляндія і Швеція будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю

Фінляндія та Швеція спільно закуповуватимуть переносну вогнепальну та протитанкову зброю, оскільки дві скандинавські країни подали свої заявки на вступ до західного військового альянсу НАТО.

Про це заявило Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дві країни будуть активізувати свою співпрацю в оборонних закупівлях, приєднавшись до угоди про придбання протитанкової зброї у шведського виробника зброї Saab Dynamics, дочірньої компанії Saab.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен також заявив про підготовку до спільної закупівлі стрілецької зброї, включаючи штурмові гвинтівки, дробовики і зброю для особистого захисту.

Закупівля протитанкової зброї включає ракети, безвідкатні знаряддя, боєприпаси та інше супутнє обладнання.

"Спільні закупівлі, що стали можливими завдяки правозастосовним документам, поліпшать доступність критично важливого оборонного обладнання у Фінляндії та Швеції, оскільки країни зможуть працювати на основі однієї і тієї ж комерційної угоди", - йдеться в повідомленні.