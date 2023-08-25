Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Як зазначається, вартість пакета, що включає, зокрема, важке озброєння та боєприпаси, становить 94 млн євро.

Загальна вартість фінської військової допомоги України нині оцінюється у 1,3 млрд євро.

"Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України", - заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен.

Зазначено, що при прийнятті рішення щодо додаткової допомоги Фінляндії враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил.

В уряді Фінляндії наголосили, що додаткові подробиці щодо вмісту допомоги, способу та графіку її доставки не оголошуються з міркувань безпеки.

Військова допомога Україні від Фінляндії

Нагадаємо, раніше премʼєр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

Також Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.