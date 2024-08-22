Фінляндія розмістить 4-5 тисяч військових НАТО біля кордону з Росією, - ЗМІ

Влада Фінляндії вирішила розмістити біля кордону з Росією бронетанкову бригаду НАТО чисельністю 4-5 тисяч осіб для стримування зовнішніх загроз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Iltalehti.
Як повідомляє видання, Сили оборони та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на її території для посилення превентивного стримування.
Зазначається, що нова бригада уже формується і буде дислоковано в місті Міккелі, яке розташоване неподалік від кордону з Росією.
За інформацією Iltalehti, для керівництва новими військовими створюється штаб НАТО, який підпорядковуватиметься штаб-квартирі Альянсу в Норфолку в США.
Окрім того, підготовка до створення штабу тривала з весни минулого року. Зокрема, тоді Міккелі відвідав заступник командувача Норфолкського штабу спільних операцій НАТО британський контрадмірал Тім Генрі.
"Ми хочемо послати росіянам прямий сигнал, і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу євроатлантичному регіону", - наголосив Генрі під час цього візиту.
Як повідомляє видання, до бронетанкової бригади приєднаються, зокрема, шведські та норвезькі військовослужбовці. Відповідне рішення вже ухвалено й очікується, що про розгортання нового об'єднання представники НАТО і влада Фінляндії оголосять найближчими тижнями.
Нагадаємо, вчора міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні їхніх солдатів. Така ймовірність існує навіть за відсутності реальної військової загрози.
А на початку серпня голова оборонного комітету парламенту Швеції Петер Хультквіст заявив, що його країна має намір розмістити своїх солдатів у фінській провінції Лапландія, яка межує з Росією. За його словами, такий крок буде сильним сигналом для Кремля.
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