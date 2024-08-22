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Финляндия разместит 4-5 тысяч военных НАТО возле границы с Россией, - СМИ

Иллюстративное фото: Финляндия разместит 4-5 тысяч военных НАТО возле границы с Россией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Финляндии решили разместить у границы с Россией бронетанковую бригаду НАТО численностью 4-5 тысяч человек для сдерживания внешних угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Как сообщает издание, Силы обороны и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на ее территории для усиления превентивного сдерживания.

Отмечается, что новая бригада уже формируется и будет дислоцирована в городе Миккеле, расположенном неподалеку от границы с Россией.

По информации Iltalehti, для руководства новыми военными создается штаб НАТО, подчиняющийся штаб-квартире Альянса в Норфолке в США.

Кроме того, подготовка к созданию штаба продолжалась весной прошлого года. В частности, тогда Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контрадмирал Тим Генри.

"Мы хотим послать россиянам прямой сигнал и сделать это публично. Альянс очень четкий в своей позиции: Россия представляет угрозу евроатлантическому региону", - подчеркнул Генри во время этого визита.

Как сообщает издание, к бронетанковой бригаде присоединятся, в частности, шведские и норвежские военнослужащие. Соответствующее решение уже принято и ожидается, что о развертывании нового объединения представители НАТО и власти Финляндии объявят в ближайшие недели.

Что предшествовало

Напомним, вчера министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна ведет переговоры с несколькими странами НАТО по размещению в стране их солдат. Такая вероятность существует даже при отсутствии реальной военной угрозы.

А в начале августа глава оборонного комитета парламента Швеции Петер Хультквист заявил, что его страна намерена разместить своих солдат в граничащей с Россией финской провинции Лапландия. По его словам, подобный шаг будет сильным сигналом для Кремля.

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