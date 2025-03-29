Фінляндія пропонує призначити європейського посланця щодо України
Європа має створити власну команду для переговорів щодо України. Також потрібно призначити спеціального представника з питань України.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France 24.
"Нам (європейцям) потрібні дві речі. Одним є переговорна група, як у американців, українців і росіян. Як вони мали це в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії", - заявив Стубб.
Президент Фінляндії також наголосив на важливості призначення спеціального посланця з питань України для координації зусиль Європи.
"Ймовірно, врешті-решт нам знадобиться спеціальний посланник, який би відповідав і координував усе, тому що прямо зараз відбувається, хоча у нас дійсно хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще виникає питання: "Добре, хто є європейським посланником? Кому я повинен дзвонити?"", - сказав він.
"Коаліція охочих" щодо України
Нагадаємо, 27 березня, у Парижі відбувся саміт країн-союзниць України, які приєдналися до "коаліції охочих". Це об'єднання країн, які готові надати війська для миротворчого контингенту або іншу допомогу для забезпечення миру в Україні у разі припинення вогню.
На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Також взяв участь президент України Володимир Зеленський.
За результатами саміту "коаліції охочих" у Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що за три тижні партнери представлять план моніторингу перемир’я в Україні.
Також Макрон запропонував направити в Україну "сили стримування". За його словами, це може стати частиною гарантій безпеки. Йдеться про військово-морські сили, сухопутні війська і військово-повітряні сили, які можуть бути розгорнуті у стратегічно важливих районах України після завершення війни.
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