Фінляндія пропонує призначити європейського посланця щодо України

Європа має створити власну команду для переговорів щодо України. Також потрібно призначити спеціального представника з питань України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France 24.

"Нам (європейцям) потрібні дві речі. Одним є переговорна група, як у американців, українців і росіян. Як вони мали це в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії", - заявив Стубб.

Президент Фінляндії також наголосив на важливості призначення спеціального посланця з питань України для координації зусиль Європи.