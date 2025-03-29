Финляндия предлагает назначить европейского посланника по Украине

Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине. Также нужно назначить специального представителя по вопросам Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France 24.

"Нам (европейцам) нужны две вещи. Одним является переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. Как они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии", - заявил Стубб.

Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.