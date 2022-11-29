Фінляндія пропонує навчити українських військових вести зимову війну

Як повідомляє видання, президент Фінляндії Саулі Нііністе, спостерігаючи за польовими навчаннями фінської армії в Північній Карелії припустив, що його країна може допомогти Збройним силам України з навчанням військовим діям взимку. Крім того, він зауважив, що Фінляндія підтримає військову техніку, яку вона надає Києву, з урахуванням її експлуатації у цей період.

"Звичайно, навчання цьому може бути дуже доречним, оскільки ми знаємо, як військовим потрібно поводитися у зимовий період", - зазначив президент.

На думку експертів Newsweek, вторгнення Росії в Україну особливо вплинуло на Фінляндію, яка колись була частиною Російської імперії і сьогодні має спільний кордон з РФ завдовжки понад 1335 кілометрів. Фінляндія здобула незалежність у 1939 році після того, як Радянський Союз програв так звану Зимову війну.

"У лютому Нііністе порівняв напруженість перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну з Фінляндією перед Зимовою війною, коли радянський лідер Йосип Сталін думав, що зможе розділити фінське населення, але замість воно об'єдналося перед загрозою", - пише видання.

Стурбована Фінляндія оголосила в травні 2022 року, що прагне приєднатися до НАТО, поклавши край десятиліттям нейтралітету. Глава НАТО Єнс Столтенберг привітав членство Фінляндії в альянсі, хоча для цього ще потрібна одностайність між усіма його членами, і поки вона зустрічає спротив з боку Туреччини.