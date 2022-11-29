Финляндия предлагает научить украинских военных вести зимнюю войну

Как сообщает издание, президент Финляндии Саули Ниинисте, наблюдая за полевыми учениями финской армии в Северной Карелии, предположил, что его страна может помочь Вооруженным силам Украины с обучением военным действиям зимой. Кроме того, он отметил, что Финляндия поддержит военную технику, предоставляемую Киеву, с учетом ее эксплуатации в этот период.

"Конечно, обучение этому может быть очень кстати, поскольку мы знаем, как военным нужно вести себя в зимний период", - отметил президент.

По мнению экспертов Newsweek, вторжение России в Украину особенно повлияло на Финляндию, которая когда-то являлась частью Российской империи и сегодня имеет общую границу с РФ протяженностью более 1335 километров. Финляндия обрела независимость в 1939 году после того, как Советский Союз проиграл так называемую Зимнюю войну.

"В феврале Ниинисте сравнил напряженность перед полномасштабным вторжением России в Украину с Финляндией перед Зимней войной, когда советский лидер Иосиф Сталин думал, что сможет разделить финское население, но вместо этого оно объединилось перед угрозой", - пишет издание.

Обеспокоенная Финляндия объявила в мае 2022 года, что стремится присоединиться к НАТО, положив конец десятилетиям нейтралитета. Глава НАТО Йенс Столтенберг приветствовал членство Финляндии в альянсе, хотя для этого еще нужно единодушное одобрение всех его членов, и пока оно встречает сопротивление со стороны Турции.