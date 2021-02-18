Фінляндія продовжила обмеження на кордоні до 18 березня
Фінляндія продовжує введені через пандемію обмеження на кордоні до 18 березня. Таке рішення влада ухвалила для того, щоб перешкодити поширенню коронавірусу.
"Пандемія триває. У зв'язку з цим необхідно продовжити чинні обмеження до 18 березня, в тому числі для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу", - йдеться в повідомленні уряду.
Відзначимо, що з 19 березня по 13 травня 2020 року Фінляндія закривала кордон. З 19 вересня країна дозволила в'їзд без необхідності самоізоляції з держав, число випадків зараження в яких не перевищує 25 на 100 тисяч жителів за останні два тижні.
Нагадаємо, у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, який отримав маркування Fin-796H. Дана мутація вірусу містить в собі властивості і британського, і південноафриканського штамів.
Також РБК-Україна писало, що глава Міністерства внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер заявив, що німецький уряд розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень, щоб зупинити поширення нових штамів коронавірусу.