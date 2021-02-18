ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фінляндія продовжила обмеження на кордоні до 18 березня

Новость на русском → Хельсінкі, Четвер 18 лютого 2021 16:22
Фінляндія продовжила обмеження на кордоні до 18 березня Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Фінляндія продовжує введені через пандемію обмеження на кордоні до 18 березня. Таке рішення влада ухвалила для того, щоб перешкодити поширенню коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба фінського уряду.

"Пандемія триває. У зв'язку з цим необхідно продовжити чинні обмеження до 18 березня, в тому числі для запобігання поширенню нових мутацій коронавірусу", - йдеться в повідомленні уряду.

Відзначимо, що з 19 березня по 13 травня 2020 року Фінляндія закривала кордон. З 19 вересня країна дозволила в'їзд без необхідності самоізоляції з держав, число випадків зараження в яких не перевищує 25 на 100 тисяч жителів за останні два тижні.

Нагадаємо, у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу, який отримав маркування Fin-796H. Дана мутація вірусу містить в собі властивості і британського, і південноафриканського штамів.

Також РБК-Україна писало, що глава Міністерства внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер заявив, що німецький уряд розглядає можливість припинення міжнародних авіаперевезень, щоб зупинити поширення нових штамів коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Финляндия
NEWS
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами