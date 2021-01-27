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Германия может приостановить международное авиасообщение

Берлин, Среда 27 января 2021 11:29
Германия может приостановить международное авиасообщение
Фото: самолет (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что немецкое правительство рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок. Такое решение могут принять для того, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - сказал Зеехофер.

Министр также добавил, что изучение путей защиты от распространения новых вариантов коронавируса происходит по поручению канцлера Германии Ангелы Меркель. Она выступает против тотального запрета на поездки, однако призывает остановить туризм настолько, насколько это возможно.

Напомним, ранее глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун не исключил закрытия немецких границ с соседними странами, если те в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что в Германии у 35 человек обнаружили новый штамм коронавируса.

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