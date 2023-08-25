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Фінляндія призначить відповідального чиновника з відновлення України

Фото: прапор Фінляндії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії призначить чиновника з Міністерства закордонних справ для координації участі країни у відновленні України.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Прем'єр-міністр вважає важливим, щоб Фінляндія та фінські компанії розпочали підготовку до відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Орпо уточнив, що відновлення України буде величезним проєктом, найбільшим з часів Другої світової війни.

Прем'єр Фінляндії сподівається, що призначення нової відповідальної особи займе кілька тижнів.

Чим Фінляндія готова допомогти Україні

Фінляндія готова запропонувати Україні свій досвід у будівництві енергетичної інфраструктури та виробництві екологічно чистої енергії.

"Відновлення (України - ред.) також пропонує фінським компаніям значні можливості для бізнесу. Будівельний сектор, чиста енергетика, цифровізація, співпраця у сфері освіти", - розповів прем'єр. 

Допомога від Фінляндії

Місяць тому в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розроблення плану участі країни у відновленні України.

Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Також Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

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