Фінляндія приєднається до підготовки українських військових у Британії

Військові інструктори з Фінляндії теж візьмуть участь у навчанні бійців Збройних сил України в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії .

Очікується, до кінця цього року освоїти зразки західних озброєнь зможуть близько 10 000 українських військових.

Повідомляється, що фінська сторона направляє близько 20 інструкторів. Зазначимо, на сьогодні навчання в Британії проходять тисячі українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що своїх інструкторів для підготовки бійців Збройних сил України туди ж відправили Швеція, Канада і Нідерланди.

До цього стало відомо, що українські бійці проходять навчання за стандартами НАТО.

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