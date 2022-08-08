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Фінляндія приєднається до підготовки українських військових у Британії

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Гельсінкі, Понеділок 08 серпня 2022 16:21
Фінляндія приєднається до підготовки українських військових у Британії Фото: міністр оборони Фінляндії Анті Кайкконен (facebook.com/anttikaikkonen)
Автор: Артем Горовенко

Військові інструктори з Фінляндії теж візьмуть участь у навчанні бійців Збройних сил України в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Повідомляється, що фінська сторона направляє близько 20 інструкторів. Зазначимо, на сьогодні навчання в Британії проходять тисячі українських військових.

Очікується, до кінця цього року освоїти зразки західних озброєнь зможуть близько 10 000 українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що своїх інструкторів для підготовки бійців Збройних сил України туди ж відправили Швеція, Канада і Нідерланди.

До цього стало відомо, що українські бійці проходять навчання за стандартами НАТО.

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Збройні сили України Великобританія Финляндия
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