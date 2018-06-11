Європарламент може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії

Відповідну резолюцію приймуть 14 червня

Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу-2018 в Російській Федерації у новій резолюції про права людини в цій країні. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент, швидше за все, виступить із закликом дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції щодо стану прав людини в Росії, яку мають прийняти 14 червня", - зазначив Йозвяк.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент 14 червня 2018 року прийме резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова і стану прав людини в Російській Федерації.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу.