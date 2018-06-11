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Європарламент може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії

НовиниПолітика    11.06.2018 - 10:16
Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Відповідну резолюцію приймуть 14 червня

Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу-2018 в Російській Федерації у новій резолюції про права людини в цій країні. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент, швидше за все, виступить із закликом дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 в резолюції щодо стану прав людини в Росії, яку мають прийняти 14 червня", - зазначив Йозвяк.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент 14 червня 2018 року прийме резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова і стану прав людини в Російській Федерації.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу.

Меркель заявила про відсутність принципових причин не їхати на ЧС-2018 до Росії
Теги публікації: Російська Федерація, ЧМ-2018, Європарламент, бойкот  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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