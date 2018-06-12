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Фінляндія долучилась до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії

НовиниПолітика    12.06.2018 - 22:20
Фото: ЧС-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)
Фото: ЧС-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)

Вище керівництво Фінляндії не братиме участі у ЧС

Влада Фінляндії бойкотуватиме фінал Чемпіонату світу-218 з футболу, який відбудеться у Росії. Про це у Twitter повідомив посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

"Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє", - зазначив Олефіров.

Посол закликав українців також бойкотувати ЧС-2018.

Нагадаємо, нещодавно Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу 2018 в Російській Федерації у новій резолюції про права людини в цій країні.

Додамо, раніше до бойкоту ЧС-2018 приєднались Польща, Канада, Австралія, Ісландія і Велика Британія. Звісно, бойкотувати чемпіонат закликала також Україна.

Зазначимо, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу.

Меркель заявила про відсутність принципових причин не їхати на ЧС-2018 до Росії Представники влади Польщі не поїдуть на відкриття ЧС з футболу в Росії
Теги публікації: ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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