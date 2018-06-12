Фінляндія долучилась до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії

Вище керівництво Фінляндії не братиме участі у ЧС

Влада Фінляндії бойкотуватиме фінал Чемпіонату світу-218 з футболу, який відбудеться у Росії. Про це у Twitter повідомив посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

"Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє", - зазначив Олефіров.

Посол закликав українців також бойкотувати ЧС-2018.

Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє. Але давайте у Тві, де ми присутні, виведемо #BoycottWorldCup2018 у лідери. Пропозиція. pic.twitter.com/6TplTC3sox — Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) June 12, 2018

Нагадаємо, нещодавно Європейський парламент може оголосити дипломатичний бойкот футбольному Чемпіонату світу 2018 в Російській Федерації у новій резолюції про права людини в цій країні.

Додамо, раніше до бойкоту ЧС-2018 приєднались Польща, Канада, Австралія, Ісландія і Велика Британія. Звісно, бойкотувати чемпіонат закликала також Україна.

Зазначимо, що у канцлера Німеччини Ангели Меркель немає принципових причин відмовлятися від поїздки до Російської Федерації під час ЧС-2018 з футболу.