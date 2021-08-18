Финляндия приостановила депортацию в Афганистан и пересмотрит выданные ранее отказы

Правительство Финляндии приняло решение приостановить депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище. Решение будет действовать до нормализации ситуации с безопасностью в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Финляндии .

"Миграционная служба Финляндии приостанавливает принятие решений по возвращению мигрантов в Афганистан", - говорится в заявлении.

Также принято решение пересмотреть выданные ранее отказы в предоставлении убежища мигрантам из Афганистана.

"Финские власти внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в Афганистане. В июле Финляндия одной из первых начала действовать по этому вопросу и на практике приостановила депортацию в Афганистан", - заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.

Приостановка будет действовать до нормализации ситуации с безопасностью в Афганистане.