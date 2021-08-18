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Финляндия приостановила депортацию в Афганистан и пересмотрит выданные ранее отказы

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Хельсинки, Среда 18 августа 2021 17:46
Финляндия приостановила депортацию в Афганистан и пересмотрит выданные ранее отказы Фото: власти Финляндии приостановили депортацию в Афганистан (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Финляндии приняло решение приостановить депортацию в Афганистан мигрантов, которым отказали в убежище. Решение будет действовать до нормализации ситуации с безопасностью в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Финляндии.

"Миграционная служба Финляндии приостанавливает принятие решений по возвращению мигрантов в Афганистан", - говорится в заявлении.

Также принято решение пересмотреть выданные ранее отказы в предоставлении убежища мигрантам из Афганистана.

"Финские власти внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в Афганистане. В июле Финляндия одной из первых начала действовать по этому вопросу и на практике приостановила депортацию в Афганистан", - заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.

Приостановка будет действовать до нормализации ситуации с безопасностью в Афганистане.

Напомним, радикальное движение "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. В данный момент он находится в ОАЭ.

Отметим, в аэропорту Кабула скопились тысячи людей, которые хотят покинуть Афганистан. Талибы, чтобы отогнать толпу, открывают предупредительный огонь.

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Финляндия Афганистан Кабул
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