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Фінляндія призупинила депортацію в Афганістан і перегляне видані раніше відмови

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Гельсінкі, Середа 18 серпня 2021 17:46
Фінляндія призупинила депортацію в Афганістан і перегляне видані раніше відмови Фото: влада Фінляндії призупинила депортацію в Афганістан (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Фінляндії прийняв рішення призупинити депортацію в Афганістан мігрантів, яким відмовили в притулку. Рішення діятиме до нормалізації ситуації з безпекою в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Фінляндії.

"Міграційна служба Фінляндії призупиняє прийняття рішень щодо повернення мігрантів до Афганістану", - йдеться в заяві.

Також прийнято рішення переглянути видані раніше відмови в наданні притулку мігрантам з Афганістану.

"Фінська влада уважно стежить за розвитком ситуації з безпекою в Афганістані. У липні Фінляндія однією з перших почала діяти з цього питання і на практиці призупинила депортацію в Афганістан", - заявила міністр внутрішніх справ країни Марія Охісало.

Призупинення діятиме до нормалізації ситуації з безпекою в Афганістані.

Нагадаємо, радикальний рух "Талібан" стрімко захопив владу в Афганістані. Президент Ашраф Гані покинув країну. В цей момент він знаходиться в ОАЕ.

Відзначити, в аеропорту Кабула скупчилися тисячі людей, які хочуть покинути Афганістан. Таліби, щоб відігнати натовп, відкривають попереджувальний вогонь.

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