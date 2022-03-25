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Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

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Хельсинки, Пятница 25 марта 2022 15:39
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией Фото: Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group заявила о приостановке сообщения между городами Хельсинки и Санкт-Петербургом поездами Allegro. Чем закрыла один из последних возможных маршрутов прибытия россиян в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По решению правительства Финляндии в понедельник, 28 марта, будет прекращено движение поездов Allegro. В воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург пройдет только утренний поезд Allegro, а дневной поезд AE786 отменяется. В воскресенье оба запланированных рейса пройдут из Санкт-Петербурга в Хельсинки", - цитируют заявление компании.

Как отмечает издание, ссылаясь на слова финского министра по европейским делам и государственной собственности Титти Туппурайнена, поезда из России в столицу Финляндии Хельсинки переполнены российскими пассажирами в начале вторжения РФ в Украину.

Главной причиной, по словам министра, с которой поезда еще едут в РФ, - это сохранение возможности финнам, которые проживают в России, вернуться в свою страну.

"Теперь очевидно, что ситуация для Allegro (поездов) изменилась, и продолжения их движения больше не будет по решению госсобственника", - сказала она газете.

При этом граница между Финляндией и Россией остается открытой для пересечения на автомобиле.

Напомним, тем временем премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности принять больше украинских беженцев. Она заверила, что власти страны постараются обеспечить максимально нормальные условия проживания.

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