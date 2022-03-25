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Фінляндія призупиняє залізничне сполучення з Росією

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Гельсінки, П'ятниця 25 березня 2022 15:39
Фінляндія призупиняє залізничне сполучення з Росією Фото: Фінляндія призупиняє залізничне сполучення з Росією (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Державна залізнична компанія Фінляндії VR Group заявила про призупинення сполучення між містами Гельсінкі та Санкт-Петербургом потягами Allegro. Чим закрила один з останніх можливих маршрутів прибуття росіян до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За рішенням уряду Фінляндії у понеділок, 28 березня, буде припинено рух поїздів Allegro. У неділю, 27 березня, з Гельсінкі до Санкт-Петербурга пройде тільки ранковий поїзд Allegro, а денний поїзд AE786 скасовується. У неділю обидва заплановані рейси пройдуть із Санкт-Петербурга в Гельсінкі", - цитують заяву компанії.

Як зазначає видання, посилаючись на слова фінського міністра з європейських справ та державної власності Тітті Туппурайнена, потяги з Росії до столиці Фінляндії Гельсінкі переповнені російськими пасажирами на початку вторгнення РФ в Україну.

Головною причиною, за словами міністра, з якої поїзди ще їдуть до РФ, - це збереження можливості фінам, які проживають у Росії, повернутися до своєї країни.

"Тепер очевидно, що ситуація для Allegro (поїздів) змінилася, і продовження їх руху більше не буде за рішенням держвласника", - сказала вона газеті.

При цьому кордон між Фінляндією та Росією залишається відкритим для перетину на автомобілі.

Нагадаємо, тим часом прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність прийняти більше українських біженців. Вона запевнила, що влада країни постарається забезпечити максимально нормальні умови проживання.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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