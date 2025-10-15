Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України

Хякканен перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО заявив, що Фінляндія приєднається до PURL.

Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

Водночас, за його словами, дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю.