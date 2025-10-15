Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України

Фінляндія оголосила про намір приєднатися до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. Найближчим часом очікується новий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена.
Хякканен перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО заявив, що Фінляндія приєднається до PURL.
Також він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.
Водночас, за його словами, дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю.
PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.
Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.
Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.
Зауважимо, що вчора, 14 жовтня, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL.