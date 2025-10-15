RU

Финляндия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины

Фото: Финляндия присоединится к инициативе НАТО (US Department of Defense)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия объявила о намерении присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В ближайшее время ожидается новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хякканена.

Хякканен перед встречей министров обороны страны НАТО заявил, что Финляндия присоединится к PURL.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

В то же время, по его словам, очень важно, чтобы Украина получала американское оружие.

Что такое PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует перечень важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным запросам.

Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты осуществляют прямые поставки оружия.

Заметим, что вчера, 14 октября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL.

