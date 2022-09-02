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Финляндия предоставит Украине 35 млн евро гуманитарной помощи

Фото: Финляндия выделила для Украины гуманитарную помощь на 35 млн евро (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи стоимостью 35 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Финляндии.

Еще в июле правительство страны выделило 70 млн евро на поддержку Украины, из них половину средств начисляют сейчас.

Из нового пакета 15 млн евро направят на гуманитарные нужды, а 8 млн передадут в фонд ООН, который помогает общественным организациям в Украине. Еще 5 млн передадут через Всемирную продовольственную программу, а 2 млн - в Фонд народонаселения ООН, который помогает пострадавшим с юга и востока Украины.

Финляндия также предоставит модульные дома для 200 украинцев, которые потеряли жилье, и 10 бронированных контейнеров для временного проживания. Их передадут спасателям в прифронтовые регионы.

Кроме того, 15 млн евро направят на выплату зарплат работникам сферы образования.

Напомним, что вчера Финляндия также объявила о предоставлении Украине военной помощи более чем на 8 млн долларов.

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ФинляндияУкраинаГуманитарная помощь