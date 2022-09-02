Фінляндія надасть Україні 35 млн євро гуманітарної допомоги

Ще у липні уряд країни виділив 70 млн євро на підтримку України, з них половину коштів нараховують зараз.

З нового пакету 15 млн євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 млн передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 млн передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 млн - у Фонд народонаселення ООН, який допомагає постраждалим з півдня та сходу України.

Фінляндія також надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання. Їх передадуть рятувальникам у прифронтові регіони.

Крім того, 15 млн євро направлять на виплату зарплат працівникам сфери освіти.