Финляндия анонсировала многомиллионную военную помощь Украине

Финляндия объявила дополнительную помощь Украине в области обороны в размере 8,29 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Министерство обороны Финляндии не раскрыло подробностей описания и сроков поставок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия готовит восьмой пакет помощи для Украины.

Тем временем США планируют передать Украине две системы NASAMS в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.