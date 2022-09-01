Финляндия анонсировала многомиллионную военную помощь Украине
Фото: Финляндия анонсировала многомиллионную военную помощь Украине pixabay.com)
Финляндия объявила дополнительную помощь Украине в области обороны в размере 8,29 млн долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Общая сумма помощи Украине из Финляндии достигла 92,2 млн долларов.
Министерство обороны Финляндии не раскрыло подробностей описания и сроков поставок.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия готовит восьмой пакет помощи для Украины.
Тем временем США планируют передать Украине две системы NASAMS в 2024 году.
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