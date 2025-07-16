Фінляндія позбавила росіян і білорусів прав на нерухомість: що змінилось з 15 липня

15 липня 2025 року у Фінляндії офіційно набула чинності заборона на купівлю та інші операції з нерухомістю громадянами Росії та Білорусі.

Антті Гяккянен зазначив, що почавши працювати в Міністерстві оборони, він побачив серйозну загрозу з боку росіян та білорусів безпеці країни і тому близько двох років тому ініціював підготовку заборони.

Відповідна постанова була ухвалена Урядом країни, і, як підкреслюють посадовці, ця реформа є важливим кроком для зміцнення національної безпеки.

"Я дуже радий, що цей закон зрештою був ухвалений і саме сьогодні вступає в дію. Його головна мета - посилити безпеку Фінляндії та підготувати країну до можливих спроб впливу з боку іноземних держав", - наголосив Антті Гяккянен.

За словами представника Міністерства оборони, потреба у такій забороні існувала вже давно, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Однак з різних причин на той момент цю проблему офіційно не визнали, і законодавчі зміни не готувалися. Зокрема, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що такої реформи нібито не потрібно.

Заборона стосується всіх типів угод з нерухомістю та має на меті зменшити ризики, пов’язані з потенційним використанням об’єктів для підривної діяльності або шпигунства.

Таким чином, Фінляндія продовжує системно посилювати заходи національної безпеки на тлі триваючої агресії Росії проти України.