15 июля 2025 года в Финляндии официально вступил в силу запрет на покупку и другие операции с недвижимостью гражданами России и Беларуси.

Антти Гяккянен отметил, что начав работать в Министерстве обороны, он увидел серьезную угрозу со стороны россиян и белорусов безопасности страны и поэтому около двух лет назад инициировал подготовку запрета.

Соответствующее постановление было принято Правительством страны, и, как подчеркивают чиновники, эта реформа является важным шагом для укрепления национальной безопасности.

"Я очень рад, что этот закон в конце концов был принят и именно сегодня вступает в действие. Его главная цель - усилить безопасность Финляндии и подготовить страну к возможным попыткам влияния со стороны иностранных государств", - подчеркнул Антти Гяккянен.

По словам представителя Министерства обороны, потребность в таком запрете существовала уже давно, еще до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Однако по разным причинам на тот момент эту проблему официально не признали, и законодательные изменения не готовились. В частности, предыдущее правительство в 2023 году пришло к выводу, что такой реформы якобы не нужно.

Запрет касается всех типов сделок с недвижимостью и имеет целью уменьшить риски, связанные с потенциальным использованием объектов для подрывной деятельности или шпионажа.

Таким образом, Финляндия продолжает системно усиливать меры национальной безопасности на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.